OGC Nice, PSG : les méthodes contestées de Galtier chez les Aiglons pointées du doigt

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Depuis le début de l'année que les résultats du PSG ont plongé, la méthode de Christophe Galtier est passée au crible. Et le constat est clair : ce qui magnifiquement fonctionné à Saint-Etienne, Lille ou Nice n'est pas applicable à Paris, pour plusieurs raisons. La première est tactique. L'entraîneur marseillais veut que ses attaquants travaillent à la récupération du ballon. Or, c'est impossible avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, ce qui coupe l'équipe en deux, provoque un déséquilibre.

La deuxième est expliquée dans Le Journal du Dimanche. Un "familier du vestiaire de l'OGC Nice" révèle comment Galtier s'y est pris chez les Aiglons pour affermir son autorité : "A Nice, il cajolait quatre ou cinq joueurs et en pourrissait d'autres de manière excessive. C'était sa façon de montrer son autorité. Il ne peut plus le faire à Paris, où il n'y a que du lourd dans le vestiaire". Moins respecté, incapable d'imposer sa tactique, Galtier semble aujourd'hui n'avoir aucune prise sur les événements au PSG. Où l'aventure devrait s'arrêter au terme de la saison...