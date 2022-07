OGC Nice, PSGÂ : RivÃ¨re souhaite bon vent Ã  Galtier et annonce une rallonge d'Ineos pour le MercatoÂ !

Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Sur le départ de Christophe Galtier et ses relations tendues avec Julien Fournier

« Je suis très heureux que Christophe ait l'opportunité d'entraîner le PSG et j'aurai toujours un oeil bienveillant sur lui. Cet alignement des planètes, c'est bien pour tout le monde (…) Il y a eu ces tensions qui n'auraient pas dû s'exprimer dans la presse. Tous les événements ont remis en cause un schéma. Ça peut sembler très confus mais on a analysé sereinement la situation et j'ai pu expliquer ma stratégie à Dave (Brailsford, directeur du sport chez Ineos) ».

Sur le projet de Nice

« Nice doit se projeter avec un style offensif, du centre de formation à l'équipe première. Ce plaisir qu'on a pu avoir à une certaine période, on l'a perdu ces trois dernières années(...) Ineos va investir un peu plus que ce qu'on aurait pu imaginer par rapport au fair-play financier, juste un peu plus... »

Sur le retour de Lucien Favre et le recrutement

« J'ai toujours pris du plaisir à voir notre équipe jouer sous la direction de Lucien, et on a toujours gardé le contact. Sur le plan humain et du jeu, il remplit toutes les cases. Je n'ai pas de doute (…) Aujourd'hui, il n'est pas question de vendre nos meilleurs joueurs mais de se renforcer avec trois-quatre recrues (…) Avec Christophe, le mercato aurait été plus important car il avait exprimé des souhaits. Mais c'est un gros chantier quand même, cette période est compliquée. »

Sur la présence de Roy Hodgson (ancien sélectionneur anglais) au siège du Gym lundi

« C'est un ami de Dave qui lui a dit de venir voir l'entraînement. Pour le mercato, il y a Julien, Dave, moi, une cellule de recrutement... Dave va passer moins de temps que prévu sur le Tour car il s'occupe encore du club. Notre fonctionnement va être étoffé, ce sera plus collégial ».

Sur l'objectif podium de Lucien Favre

« Vous ne pouvez pas reprocher à l'entraineur et aux joueurs d'avoir des ambitions, tout en étant lucides. Lucien a parlé d'objectifs au bout de deux ans. À partir de là, on doit viser les trois premières places. Si on veut grandir, il faut jouer la Coupe d'Europe tous les ans. On prend des risques quand on dit ça, mais on peut en prendre. À un moment, il faut savoir ce qu'on veut. On ne bâtit pas un projet pour être juste dans le premier tiers et je vais tenter des choses différentes. »

Alexandre Corboz

Rédacteur

