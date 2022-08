OGC Nice : Ratcliffe prêt à se lancer sur Manchester United après Chelsea ?

Les supporters de l'OGC Nice peuvent vraiment se poser des questions sur l'avenir de leur club avec Ineos aux commandes. Car il semblerait que le grand patron, Jim Ratcliffe, soit prêt à tout pour racheter un grand club de Premier League. Au printemps, quand Roman Abramovitch a mis en vente Chelsea, il s'était porté acquéreur. Mais avait été devancé par l'homme d'affaires Tod Boehly et son groupe. Ce n'était que partie remise...

Hier soir, le journaliste anglais James Robson a assuré que Ratcliffe se porterait candidat à la reprise de Manchester United si la famille Glazer se décide à mettre en vente l'actuel dernier de Premier League. Bien sûr, il y aurait pléthore d'acheteurs potentiels et la lutte serait féroce entre eux. Rien n'indique que Ratcliffe sortirait vainqueur. Mais si c'était le cas, il lui faudrait se séparer du Gym car l'UEFA n'autorise pas des clubs appartenant à un même propriétaire à participer à ses compétitions européennes...

