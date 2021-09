OGC Nice : Rivère et Galtier se confient avant Nantes

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Rivère sur les sanctions suite aux incidents de Nice - OM

"Ce qui s’est passé est inadmissible et intolérable. On le déplore bien évidemment. Il n’est pas question de faire appel de la décision de la commission. On l’accepte. On souhaite passer à autre chose rapidement sans oublier ce qui s’est passé et que ça ne se reproduise plus jamais."

"Pour les supporters je regrette qu’une poignée d’individus ai privé de stade et ce match de grande qualité. Je regrette qu’après la crise sanitaire ils soient déjà punis et privés de stade."

"J'ai entendu que tout le stade était nazi, d'après les commentaires que j'ai pu lire. Heureusement nos stadiers ont pu évacuer l’individu tout de suite. On a les vidéos. On a porté plusieurs plaintes contre le supporter nazi, je ne voudrais pas que l'ensemble du public de l’OGC soit assimilé à cela. On portera plainte contre toutes les personnes ayant enfreint les règles du football. Il faut les identifier mais on ne transigera pas".

"On ne trouve jamais justes des sanctions qui peuvent amener en fin de championnat à avoir d'énormes conséquences. Mais quand vous avez une grosse part de la responsabilité, on l'a dit le 1er jour, on va l'assumer. Je vois pas comment on pourrait faire appel"

"Quand est arrivé le cas de M. Galtier en commission de discipline, Pablo Longoria et l'avocat de l'OM ont dit qu'ils n'avaient rien demandé contre lui. Dans le rapport qu'ils avaient soumis, il y avait des éléments. Mais ils ont dit que leur position actuelle est que M. Galtier peut être exonéré de tout problème. J’ai été étonné de voir dans la presse le lendemain que certains à l’OM rejetaient cette décision. J’aimerai bien qu’ils se mettent d’accord sur leur com en interne".

Rivère sur les mesures de protection à venir à l’Allianz Rivera

"Paradoxe de l'histoire, c'est que ça fait des années qu'on demande ces filets. Le filet est arrivé quelques jours à peine avant Marseille. Le filet est là et sera mis. On a également commandé un filet pour la tribune Ray".

"On va faire la rétractation des sièges sur les deux tribunes, Ray et Sud. On va couvrir la rambarde pour éviter des points d'appui. (...) On fait en sorte qu'il y ait une sécurité totale pour le prochain match ».

"Aujourd'hui, vous avez une tribune qui est facilement franchissable. On a constaté que quelques personnes se promenaient. La volonté d'élever le premier rang, par rapport au sol, ça nous amène à une hauteur de 2,64m. On va protéger les corners par des filets mobiles, qu'on mettra à chaque fois. La sécurité sera bien assurée pour le prochain match avec ces différents dispositifs"

Galtier sur les sanctions de Nice-OM

" C’est dur pour mes joueurs. On s’attendait à avoir des sanctions. Elles sont ce qu’elles sont, elles sont acceptées, Jim Radcliffe et les dirigeants avaient une position très précise, il n’y aura pas d’appel. On se plie à ces décisions et on regarde vers l’avant, on ne va pas subir la situation mais s’appuyer sur celles-ci pour être plus performants. C’est ce que j’ai dis à mes joueurs à mon retour de Paris jeudi. "

(Sur sa convocation à Paris devant la commission de discipline). "Je le savais. J’avais été interrogé par rapport à cette fameuse vidéo. J’y suis monté sereinement. J’ai pu apprécier les déclarations de M.Longoria et de M.Sampaoli me concernant."

Galtier sur la concurrence en attaque

"Je souhaitais avoir quatre attaquants. Il faut intégrer Evann Guessand, en plus de Kasper (Dolberg), Amine (Gouiri) et Andy (Delort). Ils sont à ma disposition. 3 connaissent bien la Ligue 1 et sont de niveau international, et il y a un jeune qui va continuer de progresser. C’est très important pour un entraineur d’avoir de la qualité sur le plan offensif, parce qu’il faut marquer des buts."

Galtier sur le bon début de championnat

" Oui on marque beaucoup de buts car j’ai des joueurs de qualité. Il y a différents paramètres. La Ligue 1 arrive à intégrer des joueurs de très bons championnats, de grosses équipes. Il y a aussi une volonté des entraineurs de chercher à développer plus de jeu, d’être plus offensifs. On veut donner du plaisir aux gens. On sait dans quel état est notre football professionnel, avec tout ce qu’il s’est passé, le Covid, la crise des droits TV. Il y a aussi le retour du public dans les stades qui fait qu’il y a la volonté d’aller vers l’avant. Quand on a joué dans des stades vides, on s’est aperçu qu’il y avait beaucoup de buts à l’extérieur et on est dans cette continuité-là. Les équipes entrent sur le terrain pour jouer. "

Galtier sur son intérêt pour Delort déjà à Saint-Etienne

" Mes premiers échangent avec Andy datent d’un mercato d’hiver avec Saint-Etienne. Il n’était pas très heureux au Mexique. J’avais beaucoup échangé avec lui, on avait essayé, il avait envie de nous rejoindre mais ce n’était pas possible pour Saint-Etienne avec les montants à l’époque. J’ai continué de le suivre mais ce n’était pas difficile vu ce qu’il a fait avec Montpellier. Il marque et fait marquer des buts. Il est très intéressé par le fait de marquer, mais n’est pas obnubilé par ça. "

Galtier sur les forces en présence pour Nantes

"Nous avons juste la suspension de Jordan Lotomba. Coté blessés, Youcef (Atal) s’entrainera normalement demain on fera le point demain sur sa situation dimanche matin. Justin Kluivert fera lui son retour à l’entrainement en début de semaine prochaine."