OGC Nice-Stade de Reims (2-1) : dans la douleur, les Aiglons renouent avec le succès

Battu le week-end dernier sur le terrain du FC Nantes pour sa première défaite de la saison, l'OGC Nice se devait, ce dimanche et à domicile, de reprendre son chemin victorieux et de s'imposer face au Stade de Reims. Ne serait-ce que pour repasser devant l'AS Monaco, qui s'était imposée à Rennes hier, et pour ne pas laisser trop de points d'avance au PSG quant au classement de la Ligue 1.

Boga libère les Aiglons

C'est chose faite pour les Aiglons. Ces derniers ont tout d'abord ouvert le score par Gaëtan Laborde, à la 55e minute sur une magnifique frappe du pied gauche, avant que les Rémois égalisent par Abdelhamid, à la 78e minute d'un coup de tête surpuissant et imparable qui trompait Bulka. Les hommes de Francesco Farioli ne doutaient guère longtemps puisque quatre minutes plus tard, par l'intermédiaire de Jérémie Boga qui voyait sa frappe du gauche mal maîtrisée sur sa ligne par le gardien Rémois, auteur d'une terrible faute de main, ils repassaient devant au score.

Avec ce succès, Nice retrouve la seconde position du classement avec 32 points. A quatre unités du leader, le PSG, et avec deux points d'avance sur le 3e, Monaco.

