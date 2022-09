OGC Nice, Stade Rennais, OM – Mercato : Gouiri, Laborde, Dieng... Lucien Favre livre ses vérités

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Sur Gouiri

« La saison passée, Amine Gouiri était très, très fort jusqu'en janvier. Ça s'est un peu amoindri depuis. Je ne sais pas... Quand un joueur est comme ça... Je respecte beaucoup Amine, il a énormément de qualités, c'est un gentil mec, mais parfois, on a besoin de voir autre chose, c'est comme ça. Il a signé dans un super club. On lui souhaite tous bonne chance. Il n'avait pas exprimé le souhait de partir, mais quand même, on sentait un petit truc. »

Sur les dernières arrivées du Mercato

« Tout le monde sait qu'on avait un peu de retard à cause de notre situation. On savait que ce serait très difficile de travailler. Mais on est tous contents. Joe Bryan est content d'être là, c'est un joueur d'expérience. On avait besoin d'un gaucher supplémentaire sur le côté gauche. L'arrière central (Mads Bech Sorensen) a fait beaucoup de matches à Brentford, c'est quand même pas mal. Et Gaëtan (Laborde), on n'a pas besoin d'en parler. »

Sur Dieng

« On m'a dit qu'il voulait rediscuter avec Marseille. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais je souhaite qu'il vienne. Il peut jouer sur un côté, il peut jouer dans l'axe, il va très vite. Ça peut être important pour nous. »

Sur ses ambitions

« L'ambition, c'est que dans deux ans on soit prêts à jouer les trois premières places, voire mieux, chaque année. Il y a besoin de faire un gros travail pour ça. Pour cette saison en particulier ? On est toujours ambitieux quand même. On n'a pas très bien commencé, c'est le moins qu'on puisse dire. On espère faire mieux. Il faudra du temps pour trouver la meilleure formule et le meilleur système, mais je pense qu'il faudra changer régulièrement de système. »