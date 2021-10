OGC Nice : un Galtier très remonté prévoit du changement face à l'OL !

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Christophe Galtier sur la semaine d'entrainement

"Il fallait corriger beaucoup de choses. J’espère que la semaine n’a pas été agréable pour les joueurs. On doit avoir horreur de perdre. On a été totalement absent a Troyes. On a mis un maillot et on n’a rien fait »

Christophe Galtier sur la performance de ses joueurs

"On doit avoir beaucoup plus d’humilité sur ce que l’on est. Notre championnat c’est Lorient et Troyes. Ça fait 16 semaines qu’on travaille ensemble et je pensais que le message était passé. Mais non"

Christophe Galtier prévient qu'il y aura du changement face à l'OL

"Y’aura du changement dimanche. Parce que les joueurs ont failli. Je ne pense pas a l’enchainement des matchs. Mes choix se feront par rapport à ce que je vois. Bard est dispo pour être titulaire"

(Propos retranscris par France Bleu Azur)

📆 20 novembre 2015

⚔️ Nice 3-0 Lyon , J14

🏟 Allianz Riviera



🇫🇷 Une semaine après les attentats de Paris, le football reprenait ses droits pour la première fois. Retrouvez le grand format de la soirée, illuminée par Ben Arfa et ses coéquipiers 🔴⚫️🎥 — OGC Nice (@ogcnice) October 21, 2021