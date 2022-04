OGC Nice : un gros coup à la David, la rumeur Savanier, Dolberg... Fournier fait un point Mercato

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Sur le Mercato d'été

« On travaille. On regarde des joueurs, des joueurs ont envie de venir. Ce qui nous anime, c'est d'améliorer l'effectif. L'été dernier, on a gardé nos meilleurs joueurs et fait venir certains pour apporter un plus. Il faut qu'on continue comme ça jusqu'au jour où on aura la possibilité de dire qu'on est l'égal de Marseille, de Lyon et de Monaco et qu'on veut jouer la Ligue des Champions tous les ans ».

Sur la possibilité de faire un coup à la Jonathan David (LOSC)

« Plein de joueurs nous intéressent. Ce qu'il faudra regarder avec Christophe (Galtier), c'est quel est le profil qui correspond aux manques de notre équipe. Et on viendra le compléter comme ça... »

Sur la rumeur Téji Savanier

« Bien évidemment qu'on restera un club qui veut développer des joueurs pour le haut niveau. Pour développer des joueurs, vous avez besoin de joueurs expérimentés qui vont être le ciment de l'équipe. Après, donner des noms, je ne vais pas vous donner des noms... »

Sur les éventuels départs

« Bien sûr qu'on est attaqué et on sera attaqué. Pour moi, un départ ça se programme en accord avec le joueur. Si on doit faire un bras de fer, on va le faire et le joueur ne nous fera pas plié. Jusqu'à aujourd'hui, et je touche du bois, on a plutôt bien programmé les choses et en accord avec le joueur ».

Sur une vente de Kasper Dolberg

« Hier, son sélectionneur était là. On a discuté. Kasper est heureux à Nice. Chaque chose en son temps, laissez-nous finir la saison... »

