OL - OGC Nice : Galtier la joue beau joueur malgré la défaite

Après la défaite des siens sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais (2-0), pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, le coach de l'OGC Nice, Christophe Galtier, n'a pas souhaité se chercher d'excuses et a admis la supériorité des Gones.

"L'OL a été supérieur"

"L'OL a été supérieur. Ils sont venus nous contrarier avec leurs offensifs et leurs milieux. Ils nous ont mis sous pression et on a jamais eu la justesse technique pour ressortir. Lyon mérite sa victoire, on a été battu dans tous les domaines. Je n'ai pas le même sentiment qu'après Clermont. L'adversaire nous est supérieur sur le onze de départ, sur l'effectif. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs", a lâché l'entraîneur azuréen en conférence de presse d'après-match.

