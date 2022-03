OL, PSG, OGC Nice - Mercato : Julien Fournier ne ferme pas la porte à un transfert d’Amine Gouiri

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Troisième de Ligue 1, l’OGC Nice est en course pour aller chercher une place en Ligue des Champions à l’issue de la saison. Amine Gouiri, qui est l’un des Niçois les plus décisifs cette saison, risque d’être très convoité cet été et pourrait quitter le club.

Sur RMC Sport, Julien Fournier s’est exprimé sur l’avenir de Gouiri et d’autres jeunes joueurs de l’OGC Nice : « Je ne sais pas répondre à ces questions, car elles sont tellement éloignées de notre quotidien aujourd’hui. Ces garçons, mais j’en vois d’autres comme Jean-Clair Todibo, sont des joueurs de grande qualité, mais qui ont la tête sur les épaules. Ils savent qu’ils sont dans un club qui va leur permettre de se développer et qui est compétitif. Bien sûr que s’ils continuent leur progression, ils rejoindront un grand club européen et c’est tout le mal que je leur souhaite. »

Le PSG apprécie grandement le profil d'Amine Gouiri.



