OM - OGC Nice : Galtier laisse le statut de favori à Marseille et voit le Stade Rennais finir deuxième

Le favori du match

"On n’est pas favori mais notre parcours nous laisse espérer. On ne peut pas démarrer le match en se disant qu’il ne faut pas perdre. Il faut être ambitieux. Et surtout rester à 11 cette fois !"

L'ambiance du Vélodrome

"On ne doit pas être imperméable à la pression. Il faut s’en servir pour être conquérant. Je ne crains pas une ambiance hostile. Le groupe est préparé et ça ne doit pas être un poids."

La suspension de Dante

"Pour Dante, j’avais très peu d’espoir après avoir discuté avec Mr. Turpin. C’est une question d’interprétation. Je pense que les décisions sont prises avec honnêteté mais avec un peu de précipitation."

Qui a le meilleur profil pour finir dauphin du PSG ?

"Le Stade Rennais."

🎙Christophe Galtier@OM_Officiel 🆚 @ogcnice #OMOGCN #FBSport pic.twitter.com/jC9XuiMLof — France Bleu Azur (@francebleuazur) March 18, 2022

Pour résumer L'entraîneur de l'OGC Nice, Christophe Galtier, était présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du choc face à l'Olympique de Marseille, en clôture de la 29e journée de Ligue 1.

Fabien Chorlet

Rédacteur