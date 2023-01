OM, OGC Nice : Charly Loubet, légende des deux clubs, est décédé

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Triste nouvelle révélée par L'Equipe ce mardi : Charly Loubet est décédé à l'âge de 77 ans lundi soir, des suites d'une crise cardiaque. Natif de Grasse, cet ancien ailier gauche a joué pour Cannes (1961-62, 1975-82), le Stade Français (1962-63) mais surtout l'OGC Nice (1963-69 puis 1971-75) et l'OM (1969-71). Il a également été international français à 36 reprises.

A son palmarès figure le titre de champion de France 1971, remporté avec l'OM après une haute lutte avec l'AS Saint-Etienne. Si, de cette équipe phocéenne, on a retenu essentiellement les 44 buts de Josep Skoblar, record toujours égalé en L1, et les arabesques de Roger Magnusson dans le couloir droit, Loubet n'était pas en reste à gauche. Avec Nice, il a essentiellement collectionné les accessits (1968 et 1973) car les Aiglons de l'époque démarraient pied au plancher mais finissaient toujours par caler au printemps. Ce qui n'enlève rien au mérite de Charly Loubet, grand bonhomme du football français des années 60-70.