Passe de 4 pour l'OGC Nice face à l'AC Ajaccio

On n'aura pas vu un grand OGC Nice ce soir, comme celui qui avait arraché des victoires à Bollaert (1-0) et au Vélodrome (3-1) la semaine précédente. Mais les Aiglons se sont quand même imposés face à l'AC Ajaccio (3-0), en ouverture de la 23e journée, et c'est bien là l'essentiel. Grâce à ce succès, leur quatrième d'affilée en championnat, ils remontent provisoirement à la 7e place, à trois longueurs de la zone européenne.L'ACA, lui, reste 18e.

Les buts du Gym ont été inscrits par Dante, d'entrée de jeu (3e), à la réception d'un corner, et par Brahimi (70e), qui a refait le coup du Vélodrome, où il avait trouvé le chemin des filets peu après son entrée en jeu. Cette fois, il lui a fallu quatre minutes pour trouver le chemin des filets. Mais contrairement à dimanche dernier, il ne s'est pas contenté d'un seul but puisqu'il a de nouveau frappé à la dernière seconde (90e), d'une frappe enroulée du gauche... comme au Vélodrome !