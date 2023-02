PSG, OGC Nice : après le Qatar, les dessous de l'offre d'Ineos pour Manchester United révélés !

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

Foot Mercato nous en dit un peu plus sur la proposition de Jim Ratcliffe, PDG d'Ineos et actionnaire majoritaire de l'OGC Nice. Une proposition all inclusive (bonus compris) qui attendrait les 4 milliards de livres sterling, soit 4,5 milliards d’euros.

Pour rappel, l'offre du Qatar oscillerait entre 4,5 et 5,6 milliards d'euros pour 100% des parts du club.

Reste à savoir si la famille Glazer sera réceptive aux arguments de Jim Ratcliffe, lequel a fait part aux Américains de sa volonté de « remettre Manchester dans Manchester United » avec un Macunien de naissance à sa tête plutôt qu'un fond étranger suscitant de l'hostilité chez les fans locaux...