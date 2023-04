OGC Nice, PSG : Digard fait une grosse mise au point sur l'affaire Galtier, Dante zappe le sujet

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Premier à passer face aux micros, le capitaine Dante a habillement jonglé sur la question : « Je pense qu'aujourd'hui on sait qu'une enquête judiciaire est ouverte, nous n'avons pas trop le droit de parler. Je suis surpris par ta question. On est concentrés sur le match de demain. Je préfère commenter le jeu, la tactique. Je pense que je suis plus à l'aise pour répondre à ce genre de question ».

« Tant mieux pour nous, la justice a été saisie »

Arrivé après le Brésilien face aux micros, Didier Digard a été poussé à prendre la parole sur l'affaire, assurant que l'enquête ouverte ne l'atteignait pas : « Pour clore sur l’affaire Galtier, je pensais que ma phrase était française : deux versions s’affrontent, une vérité va sortir. Apparemment, c’est passé pour une prise de position. Ma phrase était française, à aucun moment elle ne prend parti. Je pense que je suis resté très droit dans ma déclaration. Maintenant, et tant mieux pour nous, la justice a été saisie et on a la certitude qu’une vérité sortira et à ce moment-là, on pourra s’exprimer, mais d’ici là, on ne s’exprimera plus ».

Visiblement à vif, même s'il se retient d'en dire plus (et d'attaquer plus frontalement Christophe Galtier ?), l'ancien milieu de terrain a reconnu que l'arrivée des questions sur le terrain religieux le « dérangeait énormément » : «Ces sujets sont toujours délicats, je ne parlerai jamais de religion. La religion, c’est quelque chose qui se passe chez moi, où il y a de tout en plus. Cela me dérange».

Pour résumer Didier Digard a mis un point final aux questions autour du cas Galtier. Le coach de l'OGC Nice, en froid avec le technicien parisien, attend désormais que l'enquête fasse la lumière sur les évènements. Dante n'en a pas dit davantage non plus.

