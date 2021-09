PSG, Real Madrid - Mercato : l'opération Haaland rejaillit sur l’OGC Nice !

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Il n’y a pas que Kylian Mbappé dans la vie, il y a aussi Erling Haaland. Annoncé dans les plus grands clubs européens au mercato, l’attaquant du Borussia Dortmund ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Tout juste sait-on que le club allemand sera à l’écoute des offres du marché et laissera son jeune crack norvégien décider de son futur. À ce titre, le journaliste de la Cadena COPE José Antonio Martin a donné de plus amples informations sur ce sujet lundi soir sur le plateau d’El Chiringuito.

« L’opération Haaland sera contrôlée par son père et pas par Mino Raiola, a affirmé celui qui est surnommé « Peton » en Espagne. S’il signe en Premier League, il sera le joueur le mieux payé au monde. Chose qui n’arrivera pas au Real Madrid. »

La théorie de « Peton » a été immédiatement torpillée par Diego Plaza Cazals, qui estime que le PSG devrait être très bien placé pour accueillir Haaland en cas de départ de Mbappé vers le Real Madrid. « Haaland en Premier League ? Il faut rester attentif au PSG, a expliqué le journaliste espagnol. Le club va perdre Mbappé alors que Neymar et Lionel Messi auront encore un an à évoluer ensemble. Haaland serait alors la nouvelle star capable de faire oublier Kylian. »

Si on ne connaît pas encore la réelle destination d’Haaland, Dortmund lui chercherait déjà son successeur. Notamment en Ligue 1 ! Le média allemand Sport1 explique que les pensionnaires du Signal-Iduna Park ont à l'œil le duo d'attaquants de l’OGC Nice Amine Gouiri (21 ans) et Kasper Dolberg (23 ans). L'international Espoirs tricolore a très bien commencé la saison, avec 5 réalisations en 7 apparitions. L’international danois est lui aussi en verve, avec 3 buts en 4 apparitions. Hors L1, Dortmund surveille également la situation d'Anthony Martial (25 ans) à Manchester United et de Noni Madueke (19 ans) au PSV Eindhoven. Mais les tarifs demandés, près de 45 M€ pour le Red Devil et 40 M€ pour le jeune Anglais, sont moins favorables que les cibles niçoises.

