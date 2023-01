Stade Rennais, PSG : Galtier et Laborde à l'origine des tensions entre Delort et l'OGC Nice ?

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

RMC fait le point sur la situation d'Andy Delort à l'OGC Nice ce samedi. Selon le média, on se dirige vers un divorce entre l'ancien montpelliérain et les Aiglons. Delort n'est même pas convoqué ce week-end pour le match de Coupe de France face au Puy (18h). « De retour pendant la trêve liée à la Coupe du monde, Delort tombe malade et est éloigné des terrains pendant une dizaine de jours, explique RMC. Il manque deux matchs amicaux, entre en fin de rencontre pour la reprise de la Ligue 1 face à Lens, puis tombe de nouveau malade avant d’affronter Rennes. En parallèle, ses envies de départ sont dévoilées au grand jour. Le staff du Gym, peu friand de ce comportement, décide de se passer de lui pour l'entrée en lice du club en Coupe de France. Un bras de fer se dessine autour d’un Delort coutumier du fait. Il avait notamment forcé les dirigeants caennais à le laisser rejoindre les Tigres de Monterrey en 2016. »

Le média explique aussi le malaise de Delort par deux raisons : le départ de Christophe Galtier, qui avait motivé sa venue à Nice. Delort entretiendrait des relations beaucoup plus fraîches avec Lucien Favre. Et il aurait également mal vécu le départ de Gaëtan Laborde, avec lequel il avait fait des ravages à Montpellier.