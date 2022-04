RC Lens – OGC Nice : Galtier allume ses joueurs après la défaite à Lens

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

L’OGC Nice régresse au classement. Après la défaite à Lens, les joueurs de Christophe Galtier sont désormais cinquièmes de Ligue 1. Une défaite compliquée a encaissé car les Niçois ont longuement évolué en supériorité numérique.

Après le match, Galtier n’a pas mâché ses mots concernant ses joueurs au micro de Canal+ : « Moi, je ne peux pas vous expliquer l'inexplicable de la deuxième période. Tout avait été dit à la pause. Je sais ce que j'ai dit. On prend un but, deux buts, à onze contre dix, parce qu'on a pensé qu'il ne fallait plus défendre. On n'a pas respecté le jeu. On a joué une équipe de Lens composée de compétiteurs. Lens a joué une équipe de Nice composée de touristes. »

Pour résumer L’OGC Nice a lourdement été battue par le RC Lens, à l’occasion de la 31ème journée de Ligue 1. Une défaite pas au goût de l’entraîneur Niçois. Christophe Galtier tacle ses joueurs, au micro de Canal+, après la défaite à Lens.

Adam Duarte

Rédacteur