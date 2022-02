RC Strasbourg - OGC Nice : Stéphan a donné des idées à l'OM, au RC Lens...

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Expert en tactique, surtout quand il s'agit de s'arc-bouter devant ses buts pour placer des contres, Christophe Galtier tombe rarement sur meilleur que lui. Ou plus inspiré. Mais il faut reconnaître que Julien Stéphan, dont le Strasbourg a passé un 3-0 à l'aller à Nice avant de le dominer copieusement cet après-midi sans réussite (0-0), fait partie de cette catégorie. Et l'entraîneur alsacien pourrait avoir donné des idées à ses homologues marseillais ou lensois, lancés dans la course à l'Europe avec le Gym.

Quels ont été les ingrédients du Strasbourg de Stéphan face à l'OGCN ? En tout premier lieu, un très gros pressing haut. Dès les premiers instants, le Racing a positionné son bloc dans la moitié niçoise et n'a eu de cesse de presser ses trois défenseurs centraux. Les Alsaciens ont récupéré une quantité impressionnante de ballons dans les trente mètres niçois, ce qui a immédiatement entraîné des actions dangereuses. Sans un très grand Walter Benitez, Strasbourg se serait imposé 2-0 ou 3-0.

Mais à la limite, le pressing haut, c'est ce que font l'OM et Lens. La différence, c'est que Strasbourg y a ajouté beaucoup de percussion, de verticalité. Ils n'ont pas hésité à frapper de 25 mètres ou à mettre des ballons dans la surface en espérant profiter du jeu de tête d'Ajorque ou de l'opportunisme de Gameiro. Un vrai travail de harcèlement qui a failli porter ses fruits. Et dont devrait s'inspirer un Jorge Sampaoli dont l'équipe n'a jamais trouvé la clef face à celle de Galtier en trois matches cette saison (0-1 avant l'arrêt puis 1-1 en L1, 1-4 en Coupe de France).

