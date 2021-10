Résultat Ligue 1 : OGC Nice 2-1 Stade Brestois (terminé)

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Pas de miracle pour Michel Der Zakarian et ses hommes ce soir à l'Allianz Riviera. Les Bretons, avant-derniers du classement, espéraient réagir et mettre fin à leur hémorragie défensive, c'est raté ! Ils se sont inclinés fort justement face à un OGC Nice qui les a dominés de bout en bout. Les Aiglons ont marqué par Todibo (45e) et Bard (61e). Si Honorat a sauvé l'honneur dans les arrêts de jeu (92e), ça ne devrait pas suffire à rendre le sourire aux Finistériens.

Avec ce succès, le Gym grimpe sur le podium, dont il déloge l'OM, qu'il retrouvera à la fin du mois pour le choc de la 3e journée à rejouer. Le Stade Brestois, lui, est toujours avant-dernier du classement.

