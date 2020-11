Résultats Europa League : l'OGC Nice battu et presque éliminé, tous les scores (terminé)

Les semaines européennes se suivent et se ressemblent pour le football français, dont un seul représentant s'est imposé lors de celle-ci. Et encore, la victoire du PSG sur le RB Leipzig (1-0) a été des plus chanceuses. Le LOSC a été tenu en échec par l'AC Milan (1-1) en début de soirée, le Stade Rennais a été battu à la dernière seconde par Chelsea mardi (1-2) et l'OM par le FC Porto (0-2) hier. Pour compléter le panorama, l'OGC Nice s'est incliné ce soir à l'Allianz Riviera face au Slavia Prague (1-3). Avec 3 points, les Aiglons comptent 6 longueurs de retard sur les Tchèques et le Bayer Leverkusen. Ils ne peuvent plus rejoindre que les Allemands, qu'ils recevront la semaine prochaine. Mais une qualification relèverait désormais du miracle. Voici tous les résultats.

Groupe A :

CSKA Sofia 0-1 Young Boys Berne

CFR Cluj 0-2 AS Roma

Groupe B :

Molde FK 0-3 Arsenal

Dundalk 1-3 Rapid Vienne

Groupe C :

OGC Nice 1-3 Slavia Prague

Bayer Leverkusen 4-1 Hapoël Beer Sheva

Groupe D :

Standard de Liège 2-1 Lech Poznan

Glasgow Rangers 2-2 Benfica Lisbonne

Groupe E :

PSV Eindhoven 3-2 PAOK Salonique

Grenade 2-1 Omonia Nicosie

Groupe F :

AZ Alkmaar 0-0 Real Sociedad

Naples 2-0 HNK Rijeka

Groupe G :

AEK Athènes 0-3 Zorya Lougansk

Sporting Braga 3-3 Leicester

Groupe H :

LOSC 1-1 AC Milan

Sparta Prague 4-1 Celtic Glasgow

Groupe I :

Karabagh Agdam 2-3 Sivasspor

Maccabi Tel Aviv 1-1 Villarreal

Groupe J :

Linz ASK 0-2 Royal Antwerp

Tottenham 4-0 Ludogorets Razgrad

Groupe K :

CSKA Moscou 0-0 Feyenoord

Wolfsberger 0-3 Dinamo Zagreb

Groupe L :

Slovan Liberec 0-2 Hoffenheim

La Gantoise 0-2 Etoile Rouge de Belgrade