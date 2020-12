Résultats Ligue Europa : l'OGC Nice officiellement éliminé, tous les résultats du soir

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

Il fallait un miracle pour que l'OGC Nice garde des chances de qualification après la 5e journée de Ligue Europa. De miracle il n'y a pas eu pour les hommes de Patrick Vieira qui se sont inclinés 3-2 sur leur pelouse de l'Allianz Riviera. Une défaite assez logique face au Bayern Leverkusen.

Si les Aiglons ont eu le mérite de revenir deux fois au score par Hassan Kamara et le jeune Dan Ndoye, cela n'a pas suffit. Il fallait gagner par quatre buts d'écart. Diaby, Dragovic et Baumgartlinger ont vite montré au Gym que c'était impossible. Dans ce groupe, le Sparta de Prague, qui a battu l'Hapoel Beer Sheva se qualifie également et jouera la première place contre les Allemands.

Plusieurs autres clubs ont validé leur billet ce jeudi soir : Benfica et les Rangers dans le groupe D, Grenade et le PSV dans le groupe E ainsi que Naples dans la poule F.

Tous les scores :

CFR Cluj 0–0 CSKA Sofia

AS Roma 3–1 Young Boys de Berne

Molde 3–1 Dundalk

Arsenal 4–1 Rapid de Vienne

OGC Nice 2–3 Bayer Leverkusen

Slavia Prague 3–0 H.Beer-Sheva

Glasgow Rangers 3–2 Standard de Liège

Benfica 4–0 Lech Poznan

Grenade 0–1 PSV Eindhoven

Omonia Nicosie 2–1 PAOK Salonique

AZ Alkmaar 1–1 Naples

Real Sociedad 2–2 Rijeka