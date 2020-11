Résultats Ligue Europa : l'OGC Nice passe au travers à Prague, les scores

Quatrième match de la semaine en Coupe d'Europe pour les représentants de la Ligue 1... Et quatrième défaite. Après l'OM, le PSG et le Stade Rennais, c'est l'OGC Nice qui a cette fois-ci flanché en Ligue Europa. Une semaine après son redressement sur sa pelouse face à l'Hapoël Beer Sheva, le Gym a rechuté sur la pelouse du Slavia Prague (2-3).

Si les hommes de Patrick Vieira ont eu le mérite de revenir au score par Amine Gouiri (33e), auteur de son 3e but déjà dans la compétition, Nice a été lâché par sa défense. Avec deux réalisations à son actif (16e et 71e), le buteur tchèque Jan Kutcha n'en demandait pas temps. Le sénégalais Abdallah Sima avait inscrit le but du 2-1 (43e). En toute fin de partie, Dan Ndoye a réduit la marque pour les Aiglons mais trop tard (90e+3).

Le Bayer et le Slavia prennent les commandes

Dans l'autre match de la poule, on a enfin assisté à une victoire à l'extérieur. Le Bayer Leverkusen est allé s'imposer sur la pelouse de Beer Sheva (4-2) et prend les commandes aux côtés des Tchèques. Toujours derniers, les Aiglons devront gagner face au Slavia dans une semaine pour continuer de croire aux 16e de finale.

Parmi les autres scores des matches de 18h55, on notera la facile victoire de l'AS Roma face à Cluj, Tottenham qui se reprend à Ludogorets, Naples qui s'impose à Rijeka et le PSV Eindhoven à nouveau battu sur le terrain du PAOK Salonique.

Les scores

Groupe A

AS Roma 5–0 CFR Cluj

Groupe B

Rapid Vienne 4–3 Dundalk

Groupe C

Slavia Prague 3–2 OGC Nice

Hapoël Beer Sheva 2–4 Bayer Leverkusen

Groupe D

Benfica 3–3 Glasgow Rangers

Lech Poznan 3–1 Standard de Liège

Groupe E

Omonia Nicosie 0–2 Grenade

PAOK Salonique 4–1 PSV Eindhoven

Groupe F

Real Sociedad 1–0 AZ Alkmaar

Rijeka 1–2 Naples

Groupe I

Sivasspor 2–0 Karabagh Agdam

Groupe J

Ludogorets Razgrad 1-3 Tottenham