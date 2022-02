OL, FC Barcelone, AS Monaco : on connaît leurs adversaires en Ligue Europa

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Les huitièmes de finale se joueront les 10 et 17 mars prochain (avec match retour à domicile pour les clubs français, têtes de série). Monaco-Braga et Lyon-Porto, les matchs aller auront donc lieu au Portugal, le mercredi à 18h45 pour l'OL et le jeudi 10 pour Monaco, le retour la semaine suivante en France.

Les 8es de finale de la Ligue Europa :

Glasgow Rangers - Etoile Rouge Belgrade

Braga - AS Monaco

FC Porto - OL

FC Séville - West Ham

Atalanta Bergame - Bayer Leverkusen

Leipzig - Spartak Moscou

FC Barcelone - Galatasaray

Betis Séville - Francfort

