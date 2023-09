OL : les premiers mots très impactants de Grosso, qui confirme pour l'OM

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Il a gardé Lyon dans son cœur

"Dès qu'on a reçu l'appel de John Textor, ça a été quelque chose de grand. L'OL a été mon premier choix. Je remercie les gens qui ont passé les deux dernières années et demi à Frosinone. C'est grâce à eux si je suis ici. Je remercie le président qui a eu confiance en moi. Je vais tout faire pour le remercier de cette confiance. J'ai trouvé une ambiance extraordinaire à Lyon. Cette ville m'a laissé quelque chose d'incroyable. Lyon est resté dans mon cœur et dans ma tête. Ca a été un souvenir géant. J'ai eu l'occasion de revenir ici. Être l'entraîneur de l'OL, c'est grand pour moi. Hier, j'ai vu qu'il y avait une grande ambiance au sein du stade. Le club progresse dans ses structures. Les joueurs doivent mériter tout ça. Il faut tout mettre sur le terrain, donner tout ce qu'on a. Le dire, ça ne suffit pas. Il faut le sentir. Quand je vais rencontrer les joueurs et les gens qui travaillent ici, c'est ce que je vais leur dire. Il faut donner à l'OL le classement qu'il mérite et ce n'est pas celui qu'il a actuellement."

Le collectif avant tout

"Le collectif est le plus important. Il faut faire de bonnes choses ensemble, pas tout seul. Il faut donner, pas prendre. Chacun doit donner le meilleur de soi-même pour élever le niveau du club. J'ai beaucoup de respect pour Laurent Blanc, que je salue. Mais si je suis là, c'est que quelque chose ne fonctionnait pas. On va travailler avec confiance et l'envie de faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant."

Ses principes

"J'ai arrêté de jouer il y a quelques années. J'ai pris une année sabbatique il y a dix ans puis j'ai ressenti quelque chose pour le métier d'entraîneur. J'ai commencé avec les jeunes puis j'ai continué avec les pros mais toujours avec le même fil conducteur. Et l'envie de progresser. Et je veux que le club ressente la même chose. Il n'y a pas d'âge pour progresser. J'ai les idées claires. Je veux transmettre cette envie de progresser aux joueurs et de croire en leurs moyens. Pour élever le niveau, il faut être déterminé et courageux. A partir de ça, de cette base, on peut ajouter de la tactique, de la technique. Mais il faut ça avant tout."

Il veut redonner confiance aux joueurs

"Je vais rencontrer les joueurs aujourd'hui. On va échanger. La confiance ne vas pas se retrouver du jour au lendemain. Ça va être un long parcours et ce ne sera pas facile mais les choses difficiles finissent toujours par donner un beau sentiment à l'arrivée. Je n'aime pas trop le repos. J'aime les entraînements. Pour progresser, il faut s'entraîner. Je dois convaincre les joueurs que c'est une bonne chose. La méthodologue ? J'ai une idée claire. Il faut organiser le travail. Je veux de l'énergie, de l'intensité sur le terrain. Après, je fais confiance aux qualités du groupe. Les joueurs devront aussi comprendre qu'ils peuvent être importants sans beaucoup jouer. Il y a cinq changements désormais. Les remplaçants peuvent changer le cours du match. Je dois donner de la confiance à tous les joueurs."

Pas vexé par l'hésitation de Textor, il reconnaît l'intérêt de l'OM cet été

"Ça ne m'a pas intéressé de savoir si j'étais le premier, le deuxième ou le troisième choix. L'important, c'était que l'OL soit mon premier choix. A Marseille, il y a des dirigeants qui savaient comment je travaillais. On a discuté, ils ont fait un autre choix, je leur ai dit "Bonne chance". J'ai fait le choix d'attendre plutôt que de prolonger à Frosinone. Je suis content que la proposition de Lyon soit arrivée. J'ai toujours eu confiance car je sais que le travail paye toujours et je travaille beaucoup."

Textor aussi a parlé

Pourquoi il a choisi Grosso

"Je connais Fabio Grosso depuis de nombreuses années, notamment quand il était en Serie B. Beaucoup des joueurs qui l'ont cotoyé savaient qu'il allait devenir un bon entraîneur. Pour ce qui est des choix d'entraîneur, tout ce qui a été dit n'était pas vrai. J'ai eu des entretiens avec des coachs pour voir lesquels collaient le mieux avec notre vision. L'ordre de ces entretiens ne disait rien de notre propriété pour le futur entraîneur. Je parlais parfois de la vie, parfois du football. J'ai trouvé important de voir plusieurs candidats mais quand j'ai rencontré Fabio, la décision a été évidente et facile"

