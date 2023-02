Angers - OL : les quatre enseignements du succès des Gones

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

Recrue hivernale de l’OL, Amin Sarr a inscrit son premier but avec le club rhodanien, reprenant à bout portant un centre à ras-de-terre de Maxence Caqueret (80e).

Buteur le week-end dernier lors de la défaite à Auxerre (2-1), Moussa Dembélé a cette fois-ci été transparent, ne se créant pas la moindre occasion jusqu’à sa sortie à la 67e minute.

Arrivé cet hiver à l’OL en provenance de Botafogo, Jeffinho a disputé ses premières minutes sous les couleurs lyonnaises, entrant en jeu à la 67e minute à la place de Rayan Cherki.

En attendant les autres résultats de la 25e journée de Ligue 1, les hommes de Laurent Blanc reviennent, grâce à cette victoire, à six points de la cinquième place, occupé par le LOSC.

