Angers - OL : Lyon renoue avec la victoire et s'accroche à l'Europe

Une semaine après sa défaite à Auxerre (2-1), l'Olympique Lyonnais a renoué avec la victoire en s'imposant ce samedi sur la pelouse d'Angers (2-1). Thiago Mendes (38e) et Amin Sarr (80e), auteur de son premier but sous les couleurs rhodaniennes, et Bradley Barcola (90+2e) sont les trois buteurs lyonnais. Dominés en première période, les Gones ont livré une bien meilleure copie dans le second acte. Grâce à cette victoire, les hommes de Laurent Blanc reviennent à six points du LOSC, cinquième au classement.