Angers SCO - OL (3-0) : Anthony Lopes tire déjà la sonnette d'alarme

Dominé dans tous les compartiments du jeu, l'Olympique Lyonnais a été balayé ce dimanche par le SCO d'Angers (3-0) à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Quelques secondes après le coup de sifflet final, le gardien de l'OL, Anthony Lopes, a eu des mots forts et n'a pas manqué de tirer la sonnette d'alarme.

"Quand on se déplace ici, c'est souvent compliqué dans ce stade face à cette équipe. Rien n'a été positif, on a encore beaucoup de choses à travailler. Il faudra relever la tête, il faudra prendre des points dimanche prochain c'est urgent. C'est un début de saison raté. Il y a encore deux matchs en août faudra faire le plein de points, travailler plus sur le terrain, montrer plus de caractère et d'envie, car c'est ce qui nous a manqué aujourd'hui", a lâché le portier des Gones au micro de Prime Video.

