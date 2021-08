Angers SCO - OL (3-0) : le gros coup de gueule de Bosz contre ses joueurs

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a été terrassé ce dimanche sur la pelouse du SCO d'Angers (3-0). Furieux de l'attitude de ses joueurs, l'entraîneur des Gones, Peter Bosz, a poussé un énorme coup de gueule en conférence de presse d'après-match.

"On peut parler de la défense, des joueurs mais le foot ça commence avec la mentalité de vouloir gagner un match. Il faut donner 100%. Je l'ai vu à Angers, pas chez mon équipe. On a rien fait avec le ballon, rien, pas de mouvement, on n'a pas joué vite. La mentalité pour gagner, ça commence avec ça. Ça j'ai pas vu. C'était pas bien, pas du tout. Je n'ai pas vu cette mentalité-là dans mon équipe. Je ne suis pas spécialement inquiet, mais ça me rend fou. (...) Qu'est-ce qu'on a donné aux fans ? Rien du tout ! Je suis là que depuis 6, 7 semaines. Je ne sais pas comment c'était avant. J'ai vu juste ce match. Si on veut gagner quelque chose, ça doit changer et vite. Je ne suis pas du tout content avec ce que j'ai vu aujourd'hui", a déclaré Peter Bosz devant la presse.

L'OL s'incline 3 à 0 à Angers. #SCOOL



Prochain match dimanche prochain à 13h avec la réception du @ClermontFoot au @GroupamaStadium. pic.twitter.com/FGc55CgBGa — Olympique Lyonnais (@OL) August 15, 2021