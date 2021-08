Angers SCO – OL (3-0) : Lyon sombre et s'enfonce !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

L'OL tentait de se relancer après son match nul contre Brest (1-1), au Stade Raymond Kopa d'Angers, cet après-midi, pour ses retrouvailles avec Gérarld Baticle. A la mi-temps, l'affaire n'était pas vraiment bien engagée puisque le SCO menait 1-0 grâce à Boufal (20e). Marcelo avait reçu un jaune « orangé » pour une intervention musclée devant Cho (35e). Au retour des vestiaires, Bosz a lancé Diomandé, Caqueret et Mendes à la place du jeune Lukeba, de Paqueta et de Guimares. Mais Marcelo, pressé par Cho, a trompé Lopes (53e).

Cornet expulsé

Et Cornet s'est fait expulser pour deux cartons jaunes, le second pour une faute sur Cho, intenable (65e). Ounahi a inscrit un 3e but (77e). Battu lors de ses 5 derniers duels face à l'OL, Angers n'avait remporté aucun de ses 10 matches en Ligue 1 contre son adversaire du jour (2 nuls, 8 défaites et 25 buts encaissés). Il l'a fait aujourd'hui. Avec la manière.