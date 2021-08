Angers SCO – OL : les Gones sont menés à la mi-temps (0-1)

Zapping But! Football Club OL : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

L'OL tente de se relancer après son match nul contre Brest (1-1), au Stade Raymond Kopa d'Angers, où les Gones retrouvent Gérald Baticle. Peter Bosz a fait ses choix. Le Néerlandais enregistre le retour de Maxwel Cornet. Jason Denayer touché par le Covid la semaine passée est trop juste alors que Damien Da Silva est lui toujours suspendu. Islam Slimani est titulaire devant.

Marcelo a failli voir rouge

A la mi-temps, l'affaire n'est pas vraiment bien engagée puisque c'est le SCO qui mène 1-0. La première occasion a été lyonnaise mais Dembele a buté sur Bernardoni (13e). Et peu après, c'est Angers qui a trouvé la faille via Boufal (20e). Lopes s'est interposé devant Cho (30e), évitant ainsi un second but angevin. Marcelo a reçu un jaune « orangé » pour une intervention musclée devant Cho (35e).