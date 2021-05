AS Monaco – OL (2-3) : Depay et Ben Yedder sont entrés dans des cercles très fermés

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

L'OL s'est relancé dans la course au podium de la L1 en allant s'imposer à Monaco. Buteur sur penalty, Wissam Ben Yedder, le capitaine monégasque, se consolera peut-être puisqu'il est deven le 3e joueur évoluant actuellement en Ligue 1 à atteindre la barre des 100 buts dans l'élite, après Jimmy Briand (100) et Kylian Mbappé (105).

Quant à Memphis Depay, avec 19 buts et 10 passes décisives, Opta nous apprend qu'il est le premier joueur à marquer au moins 10 buts et à délivrer au moins 10 assists en Ligue 1 cette saison.

