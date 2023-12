AS Monaco - OL : Lyon fait le hold-up parfait et n’est plus dernier, les Tops et les Flops du match

Zapping But! Football Club OL : Fabio Grosso, bonne ou mauvaise idée ?

En match d’ouverture de la 16e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est allé s’imposer ce vendredi sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0), signant sa troisième victoire de la saison, la deuxième consécutive. Dominés tout au long de la rencontre, les Gones ont tenu bons défensivement et ont fait la différence par l’intermédiaire de Jeffinho (85e), entré en jeu deux minutes auparavant. Grâce à ce succès, les hommes de Pierre Sage ne sont provisoirement plus derniers. Voici nos Tops et nos Flops de ce match.

Les Tops

Anthony Lopes : Auteur de quatre parades, dont une énorme devant Folarin Balogun (36e), le Portugais est l’un des grands artisans de la victoire des Gones.

Maxence Caqueret : Solide dans les duels (7 duels remportés sur 11) et auteur de quatre dribbles, le milieu de terrain lyonnais, qui a eu un gros volume de jeu durant la rencontre, a sûrement livré son meilleur match de la saison.

Mohamed Camara : Le milieu de terrain monégasque, qui semblait être partout sur le terrain, a quasiment tout réussi aujourd’hui. Et il aurait mérité de marquer mais sa frappe surpuissante a échoué sur le poteau d’Anthony Lopes (53e). Blessé, il a ensuite dû céder sa place à Edan Diop (70e).

Les Flops

Rayan Cherki : Titulaire pour la quatrième fois consécutive, le milieu offensif des Gones n’a rien apporté au jeu de l’OL jusqu’à sa sortie à la 71e minute.

Ernest Nuamah : Perdant 45% de ses ballons (18/40), l’ailier droit lyonnais a été beaucoup trop imprécis. Remplacé par Jeffinho (83e).

Podcast Men's Up Life