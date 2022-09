AS Monaco - OL : pas de but à la pause

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un géant italien s'intéresse à Malo Gusto

Au terme d'une première période plaisante mais sans but, l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais se sont quittés dos à dos à la mi-temps (0-0), en clôture de la septième journée de Ligue 1. Les deux équipes ont eu des occasions mais Alexander Nübel et Anthony Lopes ont veillé au grain.