ASSE, OL : gros coup dur pour les Lyonnais avant le derby !

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

On savait que l'OL allait souffrir de certains manques cette semaine, avant d'affronter Brondby, en Ligue Europa, et l'ASSE, pour le traditionnel derby. En effet, lors du match de samedi soir, face à Lorient (1-1), Jason Denayer, Jérôme Boateng et Islam Slimani s'étaient blessés.

Le quotidien l'Equipe en dit plus sur son site depuis quelques minutes. Pour Jérôme Boateng, l'entorse ne semble pas trop grave. Mais Jason Denayer et Islam Slimani devraient être absents lors des deux prochains matches et ne revenir qu'après la trêve internationale.

Un nouveau coup pour Peter Bosz, déjà privé de Dembélé et de Kadewere en attaque.