ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG : appel à la grève chez Mediapro, le ton se durcit

Le triste feuilleton continue. Plus pour très longtemps, certes, puisque Mediapro, qui n'a jamais payé sa dette de plusieurs millions liée au droits TV, et sa chaîne Téléfoot, va cesser de retransmettre les matches de Ligue 1 et Ligue 2 dans les tous prochains jours. Seule concession obtenue par la Ligue de football professionnel (LFP), un chèque de 100 millions d'euros pour que le dossier ne se retrouve pas devant les tribunaux dans les prochains mois et que la LFP récupère les droits pour les remettre sur le marché.

Comme l'explique le quotidien l'Equipe, les employés de Mediapro France, l'entité liée à l'activité de production du groupe, pourraient se mettre en grève à partir de demain. C'est en effet ce qu'annonce l'intersyndicale CFDT-UNSA dans un communiqué adressé à la direction, réclamant notamment des explications au patron de Mediapro : Jaume Roures.

Pour le moment, la rédaction de Téléfoot ne s'est pas associée et prononcée.