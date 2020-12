ASSE, FC Nantes, OL, OM, PSG : scandale Mediapro, des abonnés de Téléfoot pourraient être floués !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Comme vous le savez, le Tribunal de commerce de Nanterre a mis fin hier à l'aventure Mediapro qui, en échange de 100 millions d’euros lâchés à la Ligue de Football Professionnel, perd les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2, mais ne se retrouve pas attaqué devant les tribunaux. Reste, désormais, à la LFP, et aux clubs, à trouver un nouveau diffuseur (Canal + ?). Reste, désormais, aux abonnés de la chaîne Téléfoot, et on ne sait pas combien ils sont..., à se faire rembourser. Et ça ne va pas être aussi simple que prévu.

En effet, et selon les informations du magazine Capital, reprises par RMC, la chaîne Téléfoot a "pour l'heure prévu de rembourser une partie, et une partie seulement, de ses abonnés. Concernés ? "Ceux qui ont payé un an d’avance et qui regardent la chaîne via une application sur leur ordinateur, leur tablette ou leur smartphone".

Et au sujet des autres abonnés, ceux qui ont payé via leur opérateur télécom ? Voici les informations : "Téléfoot compte résilier ses contrats avec les fournisseurs d’accès qui distribuent la chaîne (Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom), ainsi que son contrat avec TF1 (qui lui licencie la marque Téléfoot). Mais la question des autres abonnés n’aurait pas encore été réglée, et le conciliateur Marc Sénéchal "continuera s’assister Mediapro dans ces négociations-là."