ASSE, FC Nantes, PSG, OM, OL : Aulas reconnaît l'erreur Mediapro et tend la main à Canal+

Hier, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont donné une conférence de presse pour officialiser l'arrivée d'Islam Slimani et le départ de Moussa Dembélé en prêt à l'Atlético Madrid. Présent, Jean-Michel Aulas n'a pas échappé à des questions sur les droits TV de la Ligue 1, qui continuent de susciter la polémique après que Canal+ a annoncé vouloir un nouvel appel d'offres. Le président des Gones a alors fait amende honorable et tendu la main à l'historique diffuseur du championnat de France.

"J'ai compris qu'il y avait de la part de Canal une frustration"

« Le jour où on a négocié avec Mediapro et la Ligue, j’ai eu une malheureuse formule en disant que c’était un jour béni pour le foot français. Ce n'était pas du tout dirigé contre Canal. Mais j'ai compris qu'il y avait de la part de Canal une frustration. Est-ce qu'ils avaient raison trop tôt eux aussi parce que Mediapro n'a pas réussi à tenir ses engagements ? Je pense qu'aujourd'hui, on a affaire à un certain nombre de très grands clubs en France. (...) On ne peut pas dire que le championnat français s'est dévalorisé.»

« Peut-être qu'il y a des erreurs de la part des dirigeants, et dans ce cas-là ils seront poursuivis. Il faut qu'on trouve des solutions avec Canal et ceux qui aiment le foot français pour que les droits TV reviennent à leurs valeurs intrinsèques. On va travailler pour réfléchir aux solutions et je sais bien qu'il y en a qui vont arriver pour permettre au football français d'être au plus haut niveau. (...) Il faut qu'on trouve la bonne solution pour que personne ne perde au change. Et j'ai une confiance absolue en BeIN et Nasser (al-Khelaïfi). Merci à tous ceux qui vont nous aider, y compris Canal qui, je le répète, a joué un rôle essentiel dans le développement du foot en France »