ASSE : l’OL fait déjà des misères aux Verts avant le derby

Claude Puel aimerait bien reporter le derby contre l’OL qui doit se tenir dimanche à Geoffroy-Guichard en clôture de la 21e journée de L1 (21h). Sauf que le règlement n’est pas en faveur de l’ASSE en ce qui concerne les cas positifs au Covid-19...

En parallèle, les Gones ont déjà commencé à faire des misères aux Verts. Le Progrès confirme que l’AS Saint-Priest, mariée à l’ASSE pendant six ans, a décidé de divorcer avec le club forézien pour s’allier de nouveau avec son plus grand ennemi.

« La fin de collaboration s’est bien passée »

« Nous avons apprécié le partenariat avec l’ASSE, l’aide financière, ce qui n’est pas neutre, et le bon contact avec Roland Romeyer et les dirigeants stéphanois, explique le président Patrick Gonzalez dans le quotidien régional. Il existait une humilité et une proximité, et je n’ai aucune critique à formuler. La fin de collaboration s’est bien passée. L’ASSE a compris notre démarche. Nos supporters, les instances, la Région, notre maire Gilles Gascon aussi, souhaitaient ce retour vers l’OL. Il est vrai que nos meilleurs U10, U11, U12 allaient déjà à l’OL. On est un peu la pépinière de l’OL. Pour les parents, c’était logique aussi pour une question de distance. »