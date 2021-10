ASSE - Mercato : une recrue star de l’OL recadrée à Lyon à cause des Verts !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Personne au sein de l’ASSE et de l’OL n’est censé ignorer l’importance du derby. Pas même les dernières recrues attirées au cours du mercato estival par les deux formations. Xherdan Shaqiri (29 ans) l’a d'ailleurs appris à ses dépens récemment du côté des Gones.

« J’ai entendu parler de la rivalité qui existe entre Lyon et Saint-Etienne et qui est visiblement très forte. En France, c’est quelque chose de connu. J’ai pu voir à quel point c’était intense à la télé, il y a cinq ou six ans, avec tous ces cartons rouges distribués en une partie », a dévoilé la recrue phare de l’OL au Progrès.

L’international suisse a également lâché une petite anecdote qui vaut son pesant d’or. « Une fois, je suis venu à l’entrainement avec des crampons verts. L’entraineur des gardiens, Rémy Vercoutre, m’a dit : « Toi, viens là. C’est quoi ces chaussures ? Il va falloir que tu les changes ce n’est pas possible. » Sur le coup, je n’ai pas compris, je lui ai répondu « Quoi, tu ne les aimes pas ? » et j’ai compris que le vert était problématique. Le jour suivant, je les avais remplacées », a-t-il conclu avec le sourire.

