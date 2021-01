ASSE – OL (0-5) : Garcia a chambré son vestiaire sur un atout inédit révélé face aux Verts

Zapping But! Football Club OL : le debrief du match face au FC Metz

Au micro de Telefoot, l'entraîneur de l'OL Rudi Garcia est revenu sur la large victoire lyonnaise dans ce derby. S'il attendait surtout un résultat, le coach lyonnais est ravi que la manière s'y soit ajoutée. « On est content, c'est presque une soirée parfaite. Comme je l'avais dit avant le match, il n'y a pas de classement, pas de forces en présence qui comptent dans le derby. Il faut juste du cœur et gagner un derby. Si on peut le faire avec du contenu comme ce soir c'est mieux. On a surtout gagné tactiquement, on s'est bien adapté au losange en les faisant courir beaucoup et en touchant les latéraux. »

Dans cette soirée où les Gones ont dominé leur rival de bout en bout, l'OL a surtout fait la différence sur coups de pied arrêtés. Quasiment une première cette saison, ce qui réjouit Rudi Garcia qui a même déjà chambré ses joueurs sur le sujet. « On a été très performant sur coups de pied arrêtés où on a été beaucoup critiqué. On a beaucoup travaillé et j'espère qu'on continuera sur les prochains matchs. J'ai dit au gars que j'espérais qu'on avait pas tout mis ce soir (sourire). On a travaillé cette semaine à replacer Marcelo dans une zone différente. On a travaillé avec les tireurs. »

Un plan tactique clairement établi

Saluant « l'opportunisme » de son groupe et notamment Tino Kadewere, Rudi Garcia a livré une des clés tactiques de la rencontre, en cherchant beaucoup ses latéraux qui ont été très performants. « On ne savait pas quelle équipe pouvait aligner Saint-Etienne. Une fois qu'on a touché les latéraux, on a touché nos attaquants. C'est une équipe qui met beaucoup de densité côté ballon. On avait prévu d'aller le plus loin possible sur le côté. On a été très bien dans l'exploitation de cela. »