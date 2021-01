ASSE – OL (0-5) : Kadewere savoure son doublé et rend un hommage appuyé à Benzema

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Au micro de Telefoot, l'attaquant de l'OL est revenu sur cette belle soirée pour lui, mais aussi sur le tweet de soutien de Karim Benzema avant le match.

Pas de rêve de doublé ce coup-ci

« C'était un gros match, on est ravi de marquer l'histoire du club. Cette fois je n'ai pas rêvé de marquer un doublé mais j'avais un bon pressentiment que ce serait un bon match. Cela me donne beaucoup de confiance de marquer des buts et de remporter la victoire. »

Le tweet de Karim Benzema

« Si j'avais vu ça avant le match j'aurais marqué plus de buts. C'est un grand joueur et une inspiration et cela m'aurait donné énormément de motivation. Cela fait partie des attaquants qui m'ont donné envie de jouer à Lyon. Je veux vraiment le remercier d'avoir eu une pensée pour moi. »

Lyonnais ce soir vous pouvez rendre fiers et heureux toute une ville on est tous derrière vous ! Et Tino continues de réaliser tes rêves ! 💪🏼#ASSEOL #TeamOL #Derby pic.twitter.com/W1UZA6tAwX — Karim Benzema (@Benzema) January 24, 2021

Sur ses deux buts

« J'étais un peu surpris que le ballon me revienne sur le premier but. Sur le deuxième, en revenant sur mon pied gauche, j'étais plutôt dans l'idée de donner une passe décisive. »