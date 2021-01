ASSE - OL (0-5) : Tino ce héros (bis), Marcelo forte tête… Les notes des Lyonnais sur le derby

Zapping But! Football Club OL : la rétrospective de l'année 2020 des Gones

Homme du match : Tino Kadewere (8)

Note du match : 17/20

Lopes (6) : Au chômage technique, le Portugais s’est quand même fait quelques frayeurs sur une frappe à côté de Moueffek (1e) et une tentative sur l’équerre de Nordin (56e). Une soirée tranquille malgré tout.

Dubois (8) : Trop offensif comme souvent, l’international tricolore est facilement rentré dans le couloir défendu par le tandem Gabard - Trauco. Double passeur décisif sur coup-franc. Match plein. Remplacé par Bard (87e).

Marcelo (8) : S’il a eu une mise en route compliquée en se faisant déposer par Hamouma (1e), le diesel brésilien est ensuite monté en régime. Impérial défensivement, il a signé un doublé de la tête sur coup-franc (36e, 59e).

Denayer (6) : Touché à l’arcade et contraint à jouer le premier acte avec un bandage sur le front, le Belge a, comme souvent, été précieux.

De Sciglio (6) : Décevant jusqu’à présent, le joueur prêté par la Juve a sans doute réalisé son meilleur match avec Lyon. Proche de marquer sur un coup de canon lointain repoussé par la transversale de Moulin (23e). A fini à droite.

Caqueret (6) : Dans l’impact et dans la conduite du pressing, le jeune Lyonnais est parvenu à agresser l’entrejeu adverse. Quelques passes pour créer des décalages.

T.Mendes (7) : Malgré les absences conjuguées de Paqueta et Aouar, l’ex-Lillois a conservé sa place en sentinelle. Sobre et efficace, il a eu plusieurs situations de buts en première période. Remplacé par Diomandé (86e).

B.Guimaraes (5,5) : Stoppé par la Covid au début d’année 2021, on sent que le Brésilien n’est pas encore de retour à son meilleur niveau. Le milieu lyonnais le moins en vue. Remplacé par Gusto (90e).

Kadewere (8) : Un doublé à l’aller au Groupama Stadium, un doublé à Geoffroy-Guichard au retour, le Zimbabwéen a marqué quatre de ses 9 buts en Ligue 1 face aux Verts. L’ancien Havrais a trouvé sa victime… pour le plus grand bonheur des supporters. Remplacé par Slimani (85e).

Depay (7) : Davantage au service de ses partenaires qu’à la réception des occasions, le Néerlandais n’a pas eu beaucoup de bons ballons à exploiter dans la surface. Il s’est créé tout seul sa meilleure situation (4e) et est à l’origine du 1er et du 5e but malgré tout (csc de Bouanga).

Toko-Ekambi (6) : S’il a manqué ses deux occasions face à Jessy Moulin (36e et 84e), le Camerounais n’a pas ménagé ses efforts. Victime d’une vilaine faute de Timothée Kolodziejczak (53e). Remplacé par Cherki (86e).

Conclusion :

Très au dessus d’une équipe stéphanoise décimée, l’OL a facilement remporté le 122e derby de l’histoire, passant devant son adversaire au nombre de victoires (45 contre 44) pour la première fois depuis 1957. Une date marquante de cette rivalité régionale.