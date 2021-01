ASSE – OL (0-5) : Un héros du derby bientôt récompensé ?

Rudi Garcia aime toujours autant l'ASSE. Depuis le début de sa carrière, l'ancien adjoint de John Toshack a gagné 13 matches de L1 contre l'ASSE en tant qu'entraîneur et concédé seulement 5 nuls et 3 défaites face aux Verts. Avec l'OL, il en est à 3 victoires en autant de derbys. Et celui d'hier soir fera date puisqu'il permet à l'OL de passer devant son grand rival au nombre de victoires, pour la première fois depuis 1957. Parmi les héros lyonnais, Tino Kadawere et Marcelo se sont offerts un doublé.

Garcia aimerait que l'OL prolonge Marcelo

Un Marcelo qui, en fin de contrat, peut compter sur un bon avocat avec Rudi Garcia, en vue d'une éventuelle prolongation. « Je suis très content pour Marcelo, a commenté le coach des Gones hier. On avait rectifié des choses par rapport à son positionnement sur les coups de pied arrêtés et ça a parfaitement fonctionné. Pour sa prolongation, il est en discussions avec le club. Moi, je pense que c'est un élément très très important de notre défense. Il est en pleine force de l'âge. Il peut jouer encore longtemps. En Italie, c'est assez fréquent de voir des joueurs de 36-37 ans. Il a encore de belles années devant lui et je suis pour que ce soit à l'OL. »