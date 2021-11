ASSE, OL : Cherki entre dans l'histoire... derrière un Stéphanois

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

En dépit de son temps de jeu, pas toujours conséquent, il fait figure de grand espoir. Et de talent rare de l'OL qui en formé une kyrielle depuis des années. On parle ici, et sans doute l'avez-vous compris, de Rayan Cherki, qui a une fois encore confirmé son immense potentiel balle au pied.

C'était hier soir sur la pelouse de Bröndby lors de la 5e journée de la Ligue Europa et de la nouvelle victoire lyonnaise dans cette compétition. Auteur d'un doublé, Cherki est par la-même devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'OL à avoir réalisé cette performance en Coupe d'Europe. Et ce à 18 ans et 100 jours.

L'histoire de l'OL, certes, mais pas celle du football français. Du moins pas encore car un seul joueur Français a inscrit de manière plus précoce un doublé en Ligue Europa, anciennement Coupe de l'UEFA : Laurent Paganelli, à 17 ans et 332 jours. Un Vert devant un Lyonnais, le derby peut continuer....