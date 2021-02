ASSE, OL, FC Nantes, OM, PSG : le fiasco Mediapro inspire une mesure forte, Aulas la dévoile

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Depuis quelques semaines, les clubs de Ligue 1 respirent un peu mieux. La reprise du championnat par Canal Plus jusqu'au terme de la saison, malgré un prix des droits largement en baisse, est venue éclaircir un peu l'horizon plombé par le fiasco Mediapro. Cela n'empêche pas que la situation économique est grave est oblige les clubs à continuer d'agir.

Hier, des représentants de la LFP dont Vincent Labrune et des clubs dont Jean-Michel Aulas et Loïc Féry ont rencontré les ministres de l'Economie, des Sports et des PME. Quelques mesures fortes réclamées ne devraient pas aboutir comme l'explique l'Equipe, comme « la prise en charge par l'Etat de la taxe Buffet (5% sur les droits télé) ». Par ailleurs, « l'idée que le prêt garanti par l'Etat contracté par la LFP la saison dernière ne soit pas remboursé et transformé en subvention ne devrait pas non plus être retenu ».

Des droits télé conclus pour 10 ans ?

Malgré ces échecs, d'autres mesures ont été mises sur la table. Et notamment l'allongement de la durée des droits télé. La loi autorise quatre ans maximum pour le moment. Comme l'a relayé un journaliste de Challenges, Jean-Michel Aulas annonce avoir demandé que ce délai soit étendu à dix ans pour « mieux valoriser la Ligue 1 ». A voir désormais quelle réponse pourra formuler l'Etat.