ASSE, OL : le stupéfiant propos d'Aulas sur les Verts

Il faut donc croire qu'avec l'âge, on s'assagit. Et que l'on tient des propos qui étonneront même les plus farouches supporters de l'ASSE. En effet, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, qui n'a jamais été avare de critiques et de mots forts sur les Verts, est cette fois nostalgique des bons derbys d'antan.

Les Verts sont en Ligue 2 et JMA leur souhaite de vite remonter. Et ne dites pas à l'historique dirigeant lyonnais qu'il déteste l'ASSE, ce n'est pas vrai. "On a tous été plus jeunes supporters de Saint-Étienne. Ceci étant, quand on s'engage comme président de Lyon on devient obligatoirement plus agressif, plus défenseur de ces valeurs. Dans mes vies professionnelles j'ai toujours eu de bons clients à Saint-Étienne. Le derby est je pense le plus beau derby de France. Il faut qu'ils remontent en première division."

On aura donc tout entendu !