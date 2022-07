ASSE, OL : les Rolling Stones s'invitent dans le derby Sainté-Lyon !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Une grosse surprise en plus de Tolisso ?

La musique mène à tout. Y compris au football. C'est ce qu'ont du se dire les spectateurs du concert des Rolling Stones, hier à Lyon, en découvrant à quel point Mick Jagger, le mythique chanteur des Stones, était un fin connaisseur du football français. Surprenant, certes, mais il fut en effet question du derby Lyon-Saint-Etienne avec une petite pique adressée aux Stéphanois sur la façon de chanter. Et ce pour le plus grand plaisir des spectateurs du concert. C'est ci-dessous. #OlympiqueLyonnais vs #ASSE https://t.co/4ECnTRnNWh — NICOLAS DENNINGER (@ndenninger) July 20, 2022

Pour résumer Lors du concert des Rolling Stones, hier, il fut question de la rivalité entre Lyonnais et Stéphanois. Comme quoi le derby OL-ASSE, connu dans le monde entier, est également susceptible de provoquer une pique d'un des plus célèbres chanteurs de l'histoire du rock.

Benjamin Danet

Rédacteur

