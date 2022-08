ASSE, OL : les Verts manquent vraiment aux Gones...

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un joueur de Manchester United dans le viseur

C'est le dernier coup buzz pour tous ceux qui aiment plus que tout la rivalité entre l'ASSE et l'OL. Le fait que certains supporters lyonnais n'acceptent pas de voir leurs joueurs évoluer avec des chaussures....vertes ! Une banderole a été vue au Parc OL, récemment, demandant aux joueurs de ne plus les porter. RMC , et Jérôme Rothen, est revenu sur l'affaire....

Et pour la chaîne de l'OL, le gardien Rémy Riou en a remis une couche. Des propos repris par le site de supporters stéphanois, poteaux carrés.

"Je ne comprends pas que cette rivalité avec Saint-Etienne perde en saveur. C’était interdit de perdre et l’obligation de gagner. Il y avait cette saveur particulière que l’on t’inculque depuis tout petit. Il n’y avait pas de sandwich à la fin du match si on perdait le derby. On a toujours mangé personnellement... Un derby, c’est bien pour le club, pour la vie d’un club mais aussi pour forger au niveau mental. C’est l’ennemi juré et ça te fait progresser avec des matchs de haut niveau en jeunes qui permettent ensuite d’être prêt à subir des matchs à enjeu."