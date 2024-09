OL, OM, ASSE : Jordan Veretout rejoint cinq autres cas du football français

On vous le disait il y a quelques jours sur notre site : l'OL, lors de la signature officielle de Jordan Veretout, s'est volontairement passé de signaler que son nouveau joueur avait, au cours du passé, porté le maillot de l'ASSE. Rivalité, sans doute, et tacle ô combien inutile puisque tout le monde sait que Veretout, entre son passage en Premier League et le Calcio, s'est arrêté une saison dans le Forez.

5 avant Veretout

Reste, comme le souligne justement le compte X statsdefoot, qu'un joueur passé par les trois clubs, c'est extrêmement rare. La preuve, ils ne sont que 6 dans l'histoire : Olivier Roussey, François Lemasson, Laurent Fournier, Lamine Diatta et Bafétimbi Gomis.